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Взрыв в Серпуховском женском монастыре
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В квартире устроившего взрыв в монастыре в Серпухове нашли компоненты для изготовления СВУ

Предварительно, инструкции по сбору СВУ он брал из интернета

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Компоненты для изготовления СВУ изъяты в квартире бывшего гимназиста, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В квартире, где проживал молодой человек, найдены компоненты для изготовления СВУ, которое он собирал несколько месяцев. Предварительно, он брал инструкции из интернета", - сказал собеседник агентства.

В понедельник около 08:30 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем у порога учреждения попытался совершить самоубийство общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения, в том числе ампутацию ноги, и сейчас находится в больнице. По данным СК, один пострадавший ученик госпитализирован, еще 6 человек осматривались медиками. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове.

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РоссияВзрыв в Серпуховском женском монастыре
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