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В Красноярском крае устранили протечку хлорсилана на заводе полупроводникового кремния

Прокуратура проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Протечка хлорсилана на заводе полупроводникового кремния, расположенного на территории горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края, устранена.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Протечка произошла из одной емкости с этим веществом. "В настоящее время протечка устранена, превышения допустимых концентраций не зафиксировано, угрозы населению нет", - сообщили в ведомстве, добавив, что начата прокурорская проверка. В МЧС информацию об устранении протечки подтвердили, но отметили, что работы на месте случившегося еще ведутся.

 

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