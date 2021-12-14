В Калмыкии арестовали адвоката и жителя Дагестана по делу о взятке

ЭЛИСТА, 14 декабря. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал адвоката из Дагестана и жителя этой республики, подозреваемых во взятке сотруднику следственного управления СК РФ по региону в размере 300 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан и жителя соседнего региона по п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"). Мужчин задержали.

"По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу адвокату из Дагестана и жителю этой республики, подозреваемым по уголовному делу о даче взятки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 декабря житель Дагестана и адвокат адвокатской палаты этой республики в служебном кабинете межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калмыкии передали в качестве взятки лично руководителю межрайонного следственного отдела 300 тыс. рублей. Взяткодатели ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых по делу, возбужденному по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. Сотрудник следственного управления от дачи взятки отказался.