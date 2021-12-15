Уголовные дела возбудили по факту пожара в колонии Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены по факту пожара в колонии в Новгородской области, в результате которого погиб один человек и четверо были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту пожара в исправительной колонии возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности гибель человека") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 декабря в штрафном изоляторе исправительной колонии №4, где содержались 29 заключенных, в результате поджога матрасов произошло возгорание. При тушении пожара в одной из камер обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Еще четверо заключенных были госпитализированы.

Как полагает следствие, пожар произошел из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами колонии своих обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, в том числе представителей администрации исправительного учреждения и осужденных. В рамках расследования выясняют, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшему, и в целях исключения таких обстоятельств впредь будет внесено соответствующее представление в адрес органов ФСИН.