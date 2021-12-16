Дело возбудили по факту инцидента с газовым баллоном в Сургуте

ТАСС, 16 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси на станции техобслуживания в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), где пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской в Сургуте, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда")", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Сургутской городской клинической больнице, пострадавший, поступивший в среду в крайне тяжелом состоянии, остается без ухудшений. "Человек, находившихся в крайне тяжелом состоянии, без ухудшений. Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще два человека находятся в удовлетворительном состоянии, другие - в состоянии средней степени тяжести.