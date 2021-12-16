В СК назвали возможную причину пожара в Старокамышинске

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Пожар в поселке Старокамышинск (Челябинская область), жертвами которого стали три человека, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по Челябинской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного", - сказано в сообщении.

Пожар произошел ранним утром 16 декабря в квартире одного из домов Старокамышинска (Копейский городской округ), в ходе тушения обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще один человек с травмами был передан медикам.