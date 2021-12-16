Число погибших в ДТП в Калмыкии увеличилось до восьми человек

ЭЛИСТА, 16 декабря. /ТАСС/. Число жертв ДТП в Калмыкии, которое произошло на 272-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь, увеличилось до восьми человек. Одна из женщин, находившихся в реанимации республиканской больницы им. П. П. Жемчуева в Элисте, скончалась в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz в Калмыкии погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai доставлены в медучреждение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Одна из пациенток, находившихся в реанимации после ДТП, скончалась. Еще двое госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы МВД России по республике, лобовое столкновение двух иномарок произошло, по предварительным данным, по вине водителя Toyota Vitz - 45-летней жительницы Астраханской области, выехавшей на полосу встречного движения. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Hyundai (предположительно отец и двухлетняя дочь), водитель и четверо пассажиров автомобиля Toyota Vitz.