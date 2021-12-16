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Пострадавшим в ДТП в Египте российским туристам оказывается необходимая помощь

Как сообщили в Ростуризме, они не получили серьезных травм

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россияне, пострадавшие в четверг в ДТП с туристическим автобусом в Шарм-эш-Шейхе на Синайском полуострове Египта, не получили серьезных травм, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"По нашим данным, пострадавшие туристы отдыхали в Египте по линии туроператора Anex Tour. Все они были застрахованы. В настоящее время пострадавшим туристам оказывается вся необходимая медицинская помощь в госпитале. По предварительным данным, серьезных травм нет", - говорится в сообщении.

Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП, добавили в ведомстве.

Ранее посольство РФ в Каире сообщило, что четверо россиян пострадали в четверг в ДТП с туристическим автобусом в Шарм-эш-Шейхе. По информации дипмиссии, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошла автоавария с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести.

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