Четверо россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Шарм-эш-Шейхе

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Четверо россиян пострадали в четверг в ДТП с туристическим автобусом в Шарм-эш-Шейхе на Синайском полуострове Египта. Об этом сообщило посольство РФ в Каире.

По информации дипмиссии, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошла автоавария с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести. Детали ДТП не уточняются.

Консульский отдел посольства России в Каире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие соотечественникам.