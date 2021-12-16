Суд в Москве 22 декабря огласит приговор по делу об аргентинском кокаине

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 22 декабря огласит приговор по делу о поставках кокаина из Аргентины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора суда назначено на 15:00 мск 22 декабря", - сказал собеседник агентства.

Присяжные ранее вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, признав их заслуживающими снисхождения. Гособвинитель на основании вердикта попросил приговорить четырех фигурантов дела на сроки от 15 до 19 лет.

Все фигуранты отвергали свою причастность к инкриминируемому преступлению.

В конце февраля 2018 года в МИД РФ сообщили о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия в России были задержаны три фигуранта дела: Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука задержали в Германии.