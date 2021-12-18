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Превышения ПДК вредных веществ в воздухе во время пожара на верфи в Петербурге не выявлено

Пробы воздуха взяли в районе жилой застройки неподалеку от завода "Северная верфь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили превышения нормативных концентраций вредных веществ в пробах воздуха, взятых в пятницу в районе жилой застройки неподалеку от завода "Северная верфь", где случился пожар на строящемся корабле. Об этом в субботу сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

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"Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 17 декабря 2021 года на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха и городских, и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения", - говорится в сообщении.

Пробы были отобраны с учетом направления ветра, анализ проводил государственный Центр гигиены и эпидемиологии. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация остается на контроле у ведомства.

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