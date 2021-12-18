Травмы в ДТП с большегрузом и автобусом в Хабаровском крае получили девять человек

ТАСС, 18 декабря. Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием большегруза и пассажирского автобуса в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по Хабаровскому краю.

Авария произошла около 13:30 (06:30 мск) на регулируемом перекрестке на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степной. Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала о шести пострадавших, среди которых трое несовершеннолетних.

"По предварительным данным, травмы получили девять человек. Среди них один ребенок 2009 года рождения и [один] 2016 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что автобус, следовавший по маршруту, столкнулся с большегрузом, выехал с полосы дорожного движения и врезался в опору светофора. По предварительным данным, в автобусе находились 45 пассажиров.

"Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - прим. ТАСС) и ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.