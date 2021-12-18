В ДТП с участием автобуса и большегруза в Хабаровском крае пострадали шесть человек

ТАСС, 18 декабря. Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в субботу в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла в субботу около 13:30 (06:30 мск) на регулируемом перекрестке на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степная в Комсомольске-на-Амуре. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 2 и большегруз.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних: пятилетний мальчик с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, девятилетний мальчик - ушиб плеча и 12-летний подросток - ушибленная рана головы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства случившегося и контролирует результаты процессуальной проверки.