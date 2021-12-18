Суд арестовал второго обвиняемого в стрельбе возле ночного клуба в Курской области

ТАСС, 18 декабря. Курский районный суд арестовал на два месяца участника конфликта со стрельбой возле рестобара "Карамель" в Курской области. Об этом в субботу сообщается на сайте суда.

"18 декабря 2021 года постановлением Курского районного суда Курской области удовлетворено ходатайство <...>, в соответствии с которым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, то есть в хулиганстве, совершенном с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 12 декабря обвиняемый с группой лиц, находясь в рестобаре "Карамель", ранили пятерых охранников заведения, в том числе причинили огнестрельные ранения в различные части тела. По одной из версий, причиной произошедшего мог стать конфликт посетителей и охраны, произошедший несколько дней назад. Для задержания устроившего стрельбу проводили спецоперацию, один из участников конфликта самостоятельно явился в отдел полиции 13 декабря.

17 декабря меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в отношении еще одного обвиняемого.