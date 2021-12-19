Пожар в корпусе больницы в Красноярске ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар в терапевтическом корпусе клинической больницы № 20 в Красноярске, где из здания эвакуировались 264 человека, ликвидирован. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Ликвидация пожара [объявлена в] 14:02 (10:02 мск) на площади 12 квадратных метров", - сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщалось, в терапевтическом корпусе произошло возгорание стеллажей в подвальном помещении. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 264 человека.

20-я больница - одно из самых крупных лечебных учреждений города и края, единственное в Красноярске, оказывающее медицинскую помощь как взрослым, так и детям, единственный за Уралом стационар, в состав которого входит родильный дом.