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Пожар в корпусе больницы в Красноярске ликвидировали

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар в терапевтическом корпусе клинической больницы № 20 в Красноярске, где из здания эвакуировались 264 человека, ликвидирован. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Ликвидация пожара [объявлена в] 14:02 (10:02 мск) на площади 12 квадратных метров", - сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщалось, в терапевтическом корпусе произошло возгорание стеллажей в подвальном помещении. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 264 человека.

20-я больница - одно из самых крупных лечебных учреждений города и края, единственное в Красноярске, оказывающее медицинскую помощь как взрослым, так и детям, единственный за Уралом стационар, в состав которого входит родильный дом.

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