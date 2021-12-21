В МЧС сообщили о состоянии спасенного на шахте "Листвяжная"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Горноспасатель Александр Заковряшин, спасенный из шахты "Листвяжная", находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в больнице. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Сейчас он все еще в больнице в относительно удовлетворительном состоянии, мы постоянно наблюдаем за ходом его лечения, и в настоящее время жизни Александра Заковряшина ничего не угрожает", - сказал врио главы МЧС в интервью ТАСС.

Как рассказал Чуприян, Заковряшин выжил в шахте, находя самоспасатели. В какой-то момент своего передвижения по горным выработкам он, уже обессиленный, уперся в стену разработки, где его и нашли спасатели. Врио главы МЧС уверен, что Заковряшин после выздоровления вернется к службе, как и все горноспасатели, пострадавшие на шахте "Листвяжная".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 7:00 https://tass.ru/interviews/13247219.