В Смоленске нашли десятки предметов роскоши при обыске дома арестованного ректора вуза

ТАСС, 22 декабря. Сотрудники управления ФСБ России по Смоленской области обнаружили десятки предметов роскоши, в том числе холодное оружие, копию шапки Мономаха, статуи и ковер из шкуры медведя, при проведении обысков в доме ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, подозреваемого в растрате более 1,5 млн рублей. Соответствующие фото и видеоматериалы предоставлены ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно фотографиям, в ходе обысков в загородном доме ректора Георгия Греца обнаружены холодное оружие, копия шапки Мономаха, дорогие детали интерьера, в том числе мебель и люстра, статуи и ковер из шкуры медведя. Также в различных комнатах расставлены чучела животных, а также биде и унитаз с золотой отделкой.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Греца, а также директора структурного подразделения по делу о присвоении и растрате более 1,5 млн рублей из средств учебного заведения, возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). 17 декабря оба подозреваемых были арестованы по решению суда.

По версии следствия, с июня 2020 года по июнь 2021-го фигуранты дела похитили более 1,5 млн рублей. Из них около 800 тыс. рублей были незаконно переведены на счета аффилированной фирмы за фактически невыполненные работы по ремонту. Также на счета этой фирмы перечислялись 600 тыс. рублей сверх ранее заключенного госконтракта, на эти деньги в дальнейшем было приобретено сантехническое оборудование для установки в доме ректора. Также на территории Смоленского государственного университета спорта была обнаружена майнинговая ферма, незаконно подключенная к сетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, составил более 5 млн рублей.