Водитель, насмерть сбивший 11-летнюю девочку под Тамбовом, получил 6,5 года колонии

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Тамбовский суд приговорил к 6,5 года колонии водителя, по вине которого погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и мужчина получили травмы. Об этом в среду сообщает управление СК по региону.

"Собранные Кирсановским межрайонным следственным отделом СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения")", - говорится в сообщении.

Авария произошла в сентябре этого года в поселке Садовый Кирсановского района. Водитель легкового автомобиля, будучи пьяным, не справился с управлением и сбил двух школьниц, которые шли по обочине дороги. В результате столкновения 11-летняя девочка погибла на месте, еще одна 13-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована. Кроме того, в аварии пострадал 51-летний отец водителя, находившийся на пассажирском сидении автомобиля.

По решению суда водитель получил 6,5 года лишения свободы. Также суд постановил взыскать с виновника аварии 1 млн рублей в пользу потерпевшей стороны в качестве морального вреда.