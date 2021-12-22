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Причиной пожара в парикмахерской в Саратовской области стал поджог

По данным прокуратуры, личность подозреваемого установили

ТАСС, 22 декабря. Поджог стал причиной пожара в парикмахерской в Аткарске в Саратовской области, где пострадали четыре женщины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Аткарской межрайонной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки по факту поджога парикмахерской. 22 декабря в дневное время в здании по улице Советской Аткарска в одном из залов салонов красоты мужчина разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажа, где находились посетители, а затем зажег ее и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Сейчас личность мужчины установили, отметили в ведомстве. Следственными органами проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ, ход которой находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Пожар возник в 15:26 мск. В результате пострадали четыре женщины, которые были госпитализированы в ожоговый центр.

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