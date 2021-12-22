СК в Дагестане возбудил дело из-за взрыва газа в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Каспийске. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске. В результате инцидента пострадали три человека, среди которых один ребенок.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту хлопка газовоздушной смеси в квартире, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 декабря в результате выполнения неустановленным лицом услуг по транспортировке газа, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, произошла утечка бытового газа из газопровода в квартире на третьем этаже 10-этажного дома, расположенного на улице Кавказская города Каспийск, из-за которой произошел взрыв газовоздушной смеси.

"В результате термические ожоги 2-3 степени получили 40-летний собственник квартиры, его 32-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Для оказания необходимой медицинской помощи они доставлены в больницу. Дом не поврежден, соседи не пострадали", - добавили в СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, изымается документация у газоснабжающей компании. Для установления тяжести причиненного здоровью вреда назначены судебно-медицинские экспертизы.