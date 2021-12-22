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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Дагестане

В результате ЧП пострадали три человека, среди них есть ребенок

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске, есть пострадавшие. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы города Луиза Ахмедова.

"По адресу ул. Кавказкая, 28а [произошел] взрыв газа в квартире, есть пострадавшие. [На место] направлены службы экстремального реагирования", - сказала собеседница агентства.

По словам Ахмедовой, погибших нет. Разрушений также нет. "Дом сегодня газифицировали", - добавили в пресс-службе города. 

Позднее Ахмедова уточнила, что в результате инцидента пострадали три человека, среди которых один ребенок.

"Пострадавших увезли в ожоговый центр в Махачкалу", - сказала она, отметив, что все трое получили ожоги лица и кистей третей степени. Их состояние оценивается как стабильное.

Среди пострадавших мужчина 1981 года рождения, женщина 1989 года рождения, а также девочка 2011 года рождения.

В новость внесены изменения (19:22 мск) - добавлена информация о количестве и состоянии пострадавших.

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