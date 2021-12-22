СК возбудил дело о происшествии под Мурманском, где семилетний мальчик попал под грузовик

ТАСС, 22 декабря. Следственные органы СК в Мурманской области возбудили уголовное дело после происшествия в Гаджиево Мурманской области, где семилетний мальчик попал под грузовик, катаясь с горки. Об этом сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

"Следственным отделом по ЗАТО Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе пешеходной зоны на улице Ленина в Гаджиево, где велись работы "по содержанию улично-дорожной сети". Мальчик 2014 года рождения, катаясь с горки, съехал под заднее колесо грузовика, проезжавшего вдоль склона возле дома №38. "В ходе расследования уголовного дела будет выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств происшествия, будут установлены лица, в том числе среди представителей муниципалитета, ответственные за произошедшее и допустившие возможность травмирования малолетнего", - отметили в региональном следственном управлении.

По сообщению прокуратуры области, ребенк доставили в ФГБУЗ ЦМСЧ 120 ФМБА России города Снежногорск. По указанию прокурора области Сергея Паволина прокуратура Кольского района области проводит проверку по факту происшествия. "В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении ведомства.