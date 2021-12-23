В Улан-Удэ развернуто 10 ПВР из-за ограничения подачи тепла после пожара на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ развернули 10 пунктов временного размещения (ПВР) на 400 человек после пожара на ТЭЦ-1 и ограничения подачи тепла и горячей воды в жилые дома в нескольких районах города. Об этом сообщили журналистам в четверг в республиканском оперативном штабе.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"В Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС. ПВР подготовлены на базах гостиниц на территории Октябрьского района, левобережной стороны, Восточного, Загорска, которые находятся не в зоне ЧС. Пункты рассчитаны на 400 человек", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, подготовлено 400 тепловых приборов. Проведены переговоры с магазинами, где в наличии есть запас - 1 тыс. тепловых приборов. "Будем у них брать под гарантийное письмо", - уточнили в мэрии Улан-Удэ.

В настоящее время для организации возможного размещения людей в ПВР подключаются спасатели, волонтеры. "Прежде всего обратим внимание на дома, где живут ветераны, пожилые, многодетные семьи", - сказал журналистам начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации города Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Ранее в оперштабе сообщили, что ограничение подачи теплоснабжения коснулось более 790 многоквартирных домов.