Теплоэнергетики планируют восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ 25 декабря

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Восстановление теплоснабжения в Улан-Удэ, нарушенное после пожара на ТЭЦ-1, планируется 25 декабря. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель генерального директора ПАО "ТГК-14" по технической политике - технический директор Юрий Дорфман.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в настоящий момент минус 25 градусов, холодная погода сохранится в ближайшие дни.

"Полностью планируем восстановить параметры в субботу. <…> Шесть из семи котлов, мы планируем, в субботу будут работать. Для поддержания необходимых параметров теплосети этого достаточно. Сейчас работают три котла", - сказал Дорфман.

Он отметил, что также планируется возобновление подачи в дома горячей воды. В настоящее время к устранению последствий пожара привлечены около 100 человек, из соседнего Забайкальского края выехали бригады инженеров ТГК-14 для оказания помощи теплоэнергетикам Бурятии.