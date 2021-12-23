В Тюмени виновника ДТП с шестью пострадавшими осудили на три года колонии

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Жителя Тюменского района осудили на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за нарушение ПДД, при котором в ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

"Калининский районный суд Тюмени признал виновным 37-летнего жителя Тюменского района в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения"). Водитель BMW признал вину в ДТП. Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 29 августа 2021 года в Тюмени: мужчина управлял BMW в состоянии опьянения, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris, который перевернулся на крышу. Затем BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями, один из них загорелся. В ДТП пострадали шесть человек.