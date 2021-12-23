На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустили еще один резервный котел

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Теплоэнергетики запустили еще один резервный котел на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар, для поддержания параметров теплоносителя. Об этом сообщили журналистам в оперштабе Бурятии со ссылкой на зампреда регионального правительства Евгения Луковникова.

"На данную минуту котел номер 3 запущен, который был резервный, и буквально через два-три часа он будет выдавать тепло, будет запущен в схему", - приводятся слова Луковникова.

Ранее для поддержания параметров теплоносителя был запущен котел номер 2. В настоящее время в работе первый, второй и пятый котлы. "В период ремонтных работ функционирования трех из шести котлов будет достаточно для сохранения теплоснабжения в домах горожан, однако температура в квартирах будет ниже норматива на время ремонта. Подача горячей воды в зоне ТЭЦ-1 приостановлена для перевода мощностей на поддержку тепла в жилых помещениях", - пояснили в республиканском оперативном штабе.

Специалисты, задействованные на ликвидации последствий пожара на ТЭЦ-1, определили метод восстановления поврежденного участка, где произошло короткое замыкание с последующим возгоранием кабельных линий. "Определились с причиной. На данный момент будем проходить так называемыми перемычками, то есть это новый кабель, новая муфта, полностью новое оснащение, и будем котлы подключать", - приводятся слова Луковникова.