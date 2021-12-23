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Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ

В Улан-Удэ после пожара на ТЭЦ частично отключили уличное освещение для снижения нагрузки

При этом электроснабжение столицы Бурятии стабильно

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Энергетики частично отключили уличное освещение в Улан-Удэ для снижения нагрузки после пожара на ТЭЦ-1, в результате чего в части города ограничена подача теплоснабжения. Об том сообщили журналистам  в республиканском оперативном штабе.

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"В связи с аварией на ТЭЦ-1 в части районов Улан-Удэ ограничена подача тепла и горячей воды. Из-за низких температур горожане вынуждены использовать электрические отопительные приборы, в связи с чем энергетики прогнозируют рост нагрузки на сети. Для стабилизации ситуации принято решение отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города, что поможет снизить нагрузку на городские электросети", - сообщили в оперштабе.

В настоящее время электроснабжение столицы Бурятии стабильно, подчеркнули в оперштабе. Энергетики "Бурятэнерго" в связи с ЧП перешли на особый режим работы. По данным Бурятской гидрометеослужбы, температура воздуха в Улан-Удэ ближайшей ночью опустится до минус 35 градусов.

Теги
РоссияБурятияАвария на ТЭЦ в Улан-Удэ
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