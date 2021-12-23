Свердловский суд оставил под стражей одного из фигурантов дела об отравлении метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд не удовлетворил апелляцию одного из фигурантов дела об отравлении более 20 человек метиловым спиртом в Свердловской области. Его защитник оспаривал продление содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в четверг.

"Оспариваемым постановлением Мамедову Надиру Исмеил оглы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"), был продлен срок содержания под стражей до 15 апреля 2022 года включительно. Выслушав все доводы по делу, суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника и оставил постановление суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении. Мамедов был одним из первых арестованных по делу, всего фигурантов семеро.

В ноябре от отравления метиловым спиртом, который был в суррогатным алкоголе, по официальным данным, погибли 24 человека. Все фигуранты задержаны и заключены под стражу. В декабре шестерым из них в Екатеринбурге суд продлил арест по апрель 2022 года. Еще по одному фигуранту - Олегу Романову из поселка Белоярский - документы на продление ареста не поступали.