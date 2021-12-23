Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Бурятии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал после окончания ежегодной пресс-конференции разобраться с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Обещаю вам, прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выяснить, что там происходит и чем можно помочь", - сказал глава государства.

Ночью на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах.

Температура воздуха в Улан-Удэ минус 25 градусов. Холодная погода в городе, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни. На ТЭЦ-1 запущен резервный котел №2 для поддержания параметров теплоносителя.