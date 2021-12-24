Кассационный суд оставил без изменений приговор по делу о пытках Макарова в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 13 фигурантам дела о пытках заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевшего, юрист фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом) Ирина Бирюкова.

Хронология уголовных дел в отношении сотрудников колоний ФСИН за насилие над заключенными

19 ноября 2020 года Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова. Кроме того, 11 фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Заволжского суда.

"Второй кассационный суд оставил приговор в силе. Мы однозначно будем обращаться в Верховный суд РФ, а также в ЕСПЧ", - сказала Бирюкова.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела. Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил наказание до 3,5 года колонии.

Рассмотрение дела в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале 2021 года стало известно, что Калашников умер. Его жена возражала против прекращения дела, суд будет рассматривать дело по существу.