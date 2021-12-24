В системах отопления Улан-Удэ началось постепенное повышение температуры

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики начали постепенно повышать температуру в системах отопления Улан-Удэ после восстановительных работ, длившихся более суток из-за аварии на ТЭЦ-1. Обстановка нормализуется, в том числе в наиболее пострадавшем Железнодорожном районе города. Об этом сообщил в пятницу на заседании оперативного штаба глава района Николай Попов.

"По Железнодорожному району у нас все в норме. Температура воды повысилась по первой и по четвертой магистралям. Остается проблемным вопрос по микрорайону Кирзавод, он был ранее подключен к пятой магистрали, там на дома приходится пока 27-28 градусов, но циркуляция везде обеспечена, перепад хороший", - сказал Попов.

Еще в одном районе, частично затронутом последствиями аварии на ТЭЦ-1, - Октябрьском - полностью запущена шестая магистраль. "По состоянию на 05:00 (00:00 мск) сегодняшнего дня, подача теплоснабжения возобновлена в 117 домах и 20 объектах социальной сферы", - сообщил глава района Андрей Муравьев.

По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, энергетикам удалось запустить два трансформатора, работа над запуском котлов продолжается, "параметры теплоносителя повышаются". Утром в пятницу на ТЭЦ-1 растоплен котел части высокого давления номер 9, параллельно осуществляется включение в работу четвертой группы бойлеров - ввод в работу данного оборудования позволит увеличить температуру теплоносителя. "Сейчас на станции в работе котлы номер 1, 2 и 5, а также турбогенераторы номер 1 и 3. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме", - сообщили в пресс-службе ТГК-14.