На ремонт оборудования на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ потребуются десятки миллионов рублей

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Ремонт поврежденного в результате пожара оборудования на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ потребует десятки миллионов рублей. В данный момент восстановительные работы ведутся по временной схеме, основные работы запланированы на весенне-летний период, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор ПАО "ТГК-14" Алексей Лизунов.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В результате аварии ограничено теплоснабжение около 1 тыс. домов.

"Оборудование мы запитываем его по временной схеме. Восстанавливать по нормальной схеме будем в весенне-летний период, когда будем заходить в ремонтную кампанию, когда будет не такая высокая нагрузка на оборудование. Планомерно будем восстанавливать, несколько десятков миллионов рублей [потребуется], будем самостоятельно восстанавливать", - сказал Лизунов.

При этом он отметил, что оборудование застраховано. "Будем отрабатывать со страховыми компаниями", - добавил гендиректор ТГК-14. Он напомнил, что в настоящее время на станции в работе котлы №1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3, готовится к запуску котел №8. "К утру субботы, 25 декабря, мы сможем выходить на заданные параметры по теплосети, завтра к вечеру начнется подключение по горячему водоснабжению по всему городу", - сообщил Лизунов.