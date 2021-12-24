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Дело священника Николая Стремского

Оренбургская епархия инициирует дело Стремского в церковном суде

После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос о лишении сана

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Оренбургская епархия рассмотрит на своем церковном суде дело приговоренного к 21 году заключения по уголовному делу о насилии над детьми временно запрещенного в служении священника Николая Стремского. Об этом сообщил помощник управляющего Оренбургской епархией по работе с епархиальными отделами иерей Вадим Татусь в своем Telegram-канале.

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Что известно о деле священника Николая Стремского
Что известно о деле священника Николая Стремского

"Оренбургская епархия сообщает, что дело запрещенного в священнослужении протоиерея Николая Стремского передано в епархиальный церковный суд. После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос об извержении его из сана", - сказано в сообщении.

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил в пятницу многодетного священника Николая Стремского по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно приговору, его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет и государственной награды - ордена "Родительская слава".

Теги
РоссияОренбургская областьДело священника Николая Стремского
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