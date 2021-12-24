Прокуратура начала проверку по факту гибели двух мужчин в тире в Томске

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Томской области начали проверку после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в тире "Полигон" в Томске. В частности, будет дана оценка соблюдению правил безопасности при обращении с оружием, сообщили журналистам в пресс-службе контролирующего органа.

"Прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению администрацией организации, а также Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области требований действующего законодательства при обращении с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

В пятницу в одном из тиров в Советском районе Томска были обнаружены тела двух мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, один из посетителей выстрелил в инструктора, а затем - совершил самоубийство.