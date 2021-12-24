Депутата Тульской гордумы Бороненко задержали по делу о мошенничестве

ТУЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутат Тульской городской думы Александр Бороненко подозревается в получении заработной платы за своих трех помощников, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. На данный момент он задержан, решается вопрос об аресте, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по декабрь 2021-го Бороненко устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности. При этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. "Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере", - отметили в пресс-службе, добавив, что противоправные действия депутата пресечены сотрудниками управления ФСБ по Тульской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сотрудники Следственного комитета в пятницу провели обыски в доме Бороненко в рамках уголовного дела о мошенничество в особо крупном размере.

Бороненко родился 5 августа 1990 года в Туле. В 2014 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2019 году был избран депутатом Тульской городской думы шестого созыва, входит в постоянную комиссию по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства. Бороненко в разное время занимал руководящие должности в ООО "Айтирустор.ком" и ООО "Айтирусторгеймс", был заместителем начальника методического центра АО "Газпром газораспределение Тула". Несколько лет он являлся координатором всероссийского молодежного образовательного форума "Селигер".

На сайте регионального отделения "Единой России" указано, что сейчас основным местом работы Бороненко является ООО "Центр информации", где он занимает должность заместителя генерального директора.