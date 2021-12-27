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Дело Ивана Сафронова
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Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля

Предыдущий срок ареста советника главы Роскосмоса истекал 7 января 2022 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил срок содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, до 7 апреля 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 апреля 2022 года", - сказали в суде. Предыдущий срок ареста Сафронова истекал 7 января 2022 года.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. В настоящий момент расследование дела завершено, стороны знакомятся с материалами дела.

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