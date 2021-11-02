Германская разведка и $248. Что известно о новом эпизоде в деле Ивана Сафронова

Новый эпизод появился в деле советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, - теперь следствие вменяет ему передачу германской разведке данных о действиях российских военных в Сирии, заявил во вторник журналистам адвокат Сафронова Иван Павлов.

По словам защитника, который в сентябре покинул Россию из-за уголовного дела о разглашении данных следствия в отношении Сафронова, политолог Демури Воронин (находится под стражей по обвинению в госизмене) заплатил за эту информацию $248.

При этом, как стало известно в понедельник, расследование дела завершено, его материалы переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. Адвокат Дмитрий Талантов, который также представляет интересы Сафронова, подтвердил, что начал знакомиться с этими материалами.

ТАСС собрал главное, что известно о новом повороте в деле на данный момент.

Новый эпизод

Как утверждает Павлов, по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину "некую информацию" о деятельности российских военных в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета и Федеральной разведывательной службе Германии (БНД, внешняя разведка). По словам адвоката, в ФСБ полагают, что эти данные могли "быть использованы для проведения анализа действий российских войск". Со ссылкой на предъявленное Сафронову обвинение Павлов уточнил, что Воронин заплатил за переданные данные $248.

Советник главы Роскосмоса полностью отрицает предъявленные ему обвинения, заявил Талантов. По его словам, позиция защиты заключается в том, что вменяемые Сафронову деяния являются "обычной работой журналиста".

В Берлине пока не прокомментировали новые обстоятельства дела.

Прежние обвинения

Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года - по версии ФСБ, известный публикациями по военной и космической тематике журналист, который к тому моменту работал в Роскосмосе меньше двух месяцев, передавал иностранной спецслужбе "составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности".

Позднее его адвокат Павлов заявил, что, как полагают в ФСБ, еще в 2012 году Сафронова завербовали чешские спецслужбы, чье задание он выполнил в 2017-м. Другой защитник Сафронова Евгений Смирнов уточнял, что речь идет о передаче данных о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Конечным получателем информации были названы Соединенные Штаты.

Выдвигались предположения, что этот эпизод дела может быть связан с главой чешского Центра анализа и профилактики безопасности Мартином Ларишем, который работал в Москве в качестве журналиста и тесно связан со спецслужбами республики. Павлов, однако, утверждал, что ни сам Лариш, ни его организация в материалах дела не упоминаются. При этом Сафронов рассказывал газете "Коммерсантъ", что знаком с Ларишем и "писал для него не более одного-двух материалов в месяц".

Дело Демури Воронина

Гражданин России и Германии Демури Воронин был задержан 14 февраля 2021 года и арестован на следующий день по подозрению в государственной измене. По данным открытых источников, он занимается бизнесом, связанным с консалтингом, и состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.

До ареста Воронин в основном жил в Германии и, по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, мог быть связан со спецслужбами этой страны. Подробности его дела не разглашаются.

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