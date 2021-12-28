В Техасе полиция задержала подростка по подозрению в стрельбе в магазине

ТАСС, 28 декабря. Полиция города Гарленд (штат Техас) задержала предполагаемого виновника стрельбы в магазине, в результате которой погибли три подростка. Об этом сообщил в понедельник начальник городской полиции Джефф Брайан.

"Мы задержали человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу. Это 14-летний подросток", - заявил он на брифинге для журналистов. Слова Брайана приводит газета The Dallas Morning News. Он добавил, что полиция продолжает поиски водителя пикапа, на котором подозреваемый скрылся с места преступления.

Имена жертв и подозреваемого Брайан не уточнил. По его словам, погибшим было 14, 16 и 17 лет.

В ночь на 27 декабря неизвестный вошел в магазин в Гарленде и открыл огонь. Затем он покинул здание и сел в автомобиль, за рулем которого находился еще один человек. Причина произошедшего не установлена, однако представитель правоохранительных органов заявил, что данный инцидент не был похож на ограбление.