В Иркутске возбудили дело о взятке сотруднику МЧС за отказ приостанавливать работу ТРЦ

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении менеджера компании, которая управляет одним из самых крупных в регионе торгово-развлекательных центров (ТРЦ) "Сильвермолл", о предложении взятки сотруднику МЧС за то, чтобы не приостанавливали работу объекта из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Работа ТРЦ "Сильвермолл", расположенного в Иркутске, с 27 декабря временно приостановлена из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проверки.

"Предъявлено обвинение менеджеру управляющей компании в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). По версии следствия, 24 декабря менеджер управляющей компании, действуя с группой лиц по предварительному сговору, лично передал заместителю начальника одного из отделов ГУ МЧС России по Иркутской области взятку в виде денежных средств в размере 1,5 млн рублей и бутылки дорогостоящего шампанского", - говорится в сообщении.

Сотрудник МЧС от взятки отказался. Менеджер был задержан на месте преступления. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточнила пресс-служба следственного управления, представитель управляющей компании просил МЧС не направлять в суд собранные материалы по факту невыполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в ТРЦ "Сильвермолл", а также не приостанавливать работу торгового центра.

ТРЦ "Сильвермолл" - один из самых крупных в Восточной Сибири, вмещает до 35 тыс. человек. Его площадь составляет почти 110 тыс. кв. м. Сотрудники Госпожнадзора 27 декабря опечатали двери ТРЦ. В ходе проверки там выявили более 30 грубых нарушений требований пожарной безопасности. Было выдано предписание об их устранении, но руководство объекта его не выполнило. Материалы проверки направлены в суд.