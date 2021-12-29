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Спасатели обнаружили тело туриста, сорвавшегося на квадроцикле с обрыва в горах КБР

По предварительным данным, погибший - житель Ставрополя 1985 года рождения

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили тело туриста, который сорвался с обрыва на квадроцикле в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"10:28 мск 29 декабря обнаружено тело мужчины без признаков жизни, работы по эвакуации продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибший - житель Ставрополя 1985 года рождения. На месте работают сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "В настоящее время решается вопрос о привлечении вертолета частной компании для эвакуации тела", - сообщил ТАСС представитель отряда.

Во вторник в Зольском районе республики на плато "Канжал" со смотровой площадки в обрыв глубиной 300 метров упал квадроцикл с водителем. Ночью спасатели нашли только квадроцикл.

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