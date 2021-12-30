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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в красноярской больнице

По информации ведомства, состояние четырех человек, переведенных в ожоговое отделение, оценивается врачами как стабильно тяжелое

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Четверо из пяти пострадавших в среду при пожаре в ковидной больнице в Красноярске, переведенные в ожоговое отделение, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

"Пациентам, доставленным в Краевую клиническую больницу, оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - сообщили в Минздраве.

Сообщалось, что при пожаре была повреждена одна палата. По данным министерства, работа медучреждения восстановлена полностью.

Ранее сообщалось, что четверо из пострадавших с ожогами 10-15% поверхности тела переведены в ожоговое отделение краевой клинической больницы. Один пациент продолжит лечение в больнице №20, госпитализации в иное лечебное заведение не требуется.

Площадь пожара составила около 5 кв. м. Из здания были эвакуированы 112 человек.

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