Замдиректора нижегородской школы обвиняют в халатности после смерти ребенка от удара током

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Директора строительной компании и замдиректора школы в Нижнем Новгороде привлекли в качестве обвиняемых после смерти 9-летнего ребенка от удара током в августе 2021 года. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Ранее на сайте СК РФ сообщалось, что к Александру Бастрыкину во время приема граждан в режиме видеоконференцсвязи обратились супруги из Нижегородской области, они рассказали об отсутствии информированности о результатах расследования обстоятельств гибели их сына на первоначальном этапе. Бастрыкин дал несколько указаний относительно дальнейшего следствия, а также поручил организовать прием родителей погибшего ребенка в феврале в случае, если они вновь будут недовольны результатами расследования.

"Проведенным в ходе предварительного расследования комплексом судебных экспертиз установлено, что подрядной организацией, осуществляющей установку и обслуживание системы видеонаблюдения в школе, оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Следователи СК полагают, что именно директор этой строительной компании в нарушение заключенных контрактов и правил установки электрооборудования организовал монтаж на здании школы наружной электроустановки - металлорукава в зоне досягаемости, с возможностью прикосновения человека, не приняв мер к защите от поражения электрическим током путем заземления", - говорится в сообщении.

В результате следствие привлекло в качестве обвиняемых директора данной компании по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку"). А заместитель директора обвиняется в халатности, так как она, по версии следствия, ответственная за административно-хозяйственную работу, не организовала проведение экспертизы при приеме выполненных работ. Вину оба обвиняемых не признали.

Как ранее сообщал ТАСС, вечером 11 августа на территории школы Сормовского района Нижнего Новгорода девятилетний мальчик, играя со сверстниками, встал на металлическое ограждение пандуса для людей с ограниченными возможностями, чтобы через окно посмотреть, как в спортивном зале тренируются дети из футбольной секции. Оступившись, ребенок коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, питающего камеру наблюдения, в результате чего умер на месте.