Тело туриста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии, эвакуировали на вертолете

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Спасатели транспортировали на вертолете тело туриста, который сорвался с обрыва на квадроцикле в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 09:20 мск коммерческий вертолет фирмы Heliaction приземлился на плато "Канжал". В 09:50 мск тело достали с помощью вертолета спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, далее спасатели на автомобиле проводят транспортировку для передачи тела следственным органам", - говорится в сообщении.

28 декабря в Зольском районе республики на плато "Канжал" со смотровой площадки в обрыв глубиной 300 м упал квадроцикл с водителем. В ночь на среду спасатели нашли только квадроцикл. "Тело было обнаружено утром следующего дня, но из-за сложности рельефа транспортировку отложили до улучшения погоды, чтобы смог работать вертолет", - пояснили ТАСС в отряде. По предварительным данным, погибший - житель Ставрополя 1985 года рождения.