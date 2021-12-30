В Ялте произошел пожар в жилом доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Возгорание в многоквартирном доме произошло в Ялте, площадь уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"В 11:53 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Таврической. По оперативным данным, есть угроза распространения огня. Площадь возгорания уточняется", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

По повышенному рангу к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, погибших нет, уточнили в пресс-службе.

По информации источника, причиной возгорания в жилом доме в Ялте стал взрыв газового баллона.