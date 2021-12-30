Следователи возбудили дело после исчезновения школьника в Иванове

ТАСС, 30 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Иванове 11-летнего мальчика, который накануне вечером ушел из гостей и до настоящего времени не вернулся. Об этом в четверг сообщает следственное управление СК по региону.

"Учитывая возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, для установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Вечером 29 декабря школьник ушел от своего друга и до настоящего времени его местонахождение не известно. Ранее мальчик уже уходил из дома, при этом семья на учете в органах системы профилактики не состоит. В настоящий момент к поискам ребенка привлечены сотрудники полиции и волонтеры.

Рост мальчика 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, шепелявит. Был одет в куртку темно-коричневого цвета, серые брюки, синюю шапку в полоску. При себе у ребенка была сменная обувь в синем пакете.