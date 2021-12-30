В Ялте локализовали пожар после взрыва газа в жилом доме

ТАСС, 30 декабря. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Ялте, где взорвался газовый баллон, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В 14:30 - локализация на площади 150 кв. м", - сказали в ведомстве.

На сайте ГУ МЧС по Крыму уточняется, что площадь пожара составила 250 кв. м.

Около 11:30 в жилом трехэтажном многоквартирном доме на улице Таврической в Ялте произошел взрыв газового баллона. Последовал пожар, обрушились межэтажные перекрытия. Пострадали два человека, включая ребенка. Были эвакуированы 20 человек.