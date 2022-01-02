На участке трассы в Самарской области сняли ограничения движения грузовиков и автобусов

ТАСС, 2 января. Движение грузового транспорта и автобусов восстановлено на участке трассы в Самарской области, где ранее были введены ограничения из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.

Так, ограничения движения сняты на участке с 29-го по 132-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск). Они были введены с 10:00 (09:00 мск) 2 января в связи с порывистым ветром, метелью и низкой видимостью.