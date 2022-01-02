Движение грузовиков и автобусов ограничили на трассе в Самарской области из-за метели

ТАСС, 2 января. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены в воскресенье на участке трассы в Самарской области из-за метели. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"С 10:00 (09:00 мск) 2 января в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, метель, ограничение видимости) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 29 по 132 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке подъезд к городу Оренбург в Самарской области", - отмечается в сообщении.

На 29-м, 100-м и 129-м км выставлены экипажи ГИБДД. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по региону.