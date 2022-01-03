В районе Сахалина открыли движение по автодорогам из-за улучшения метеоусловий

ТАСС, 3 января. Автодороги в Невельском районе Сахалинской области открыты для движения в связи с улучшением метеоусловий, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В связи с улучшением метеоусловий и расчисткой дорог открыто движение для всех видов автотранспортных средств на трех участках автодорог: Невельск - Томари - Аэропорт Шахтерск, Невельск - Шебунино и Невельск - Огоньки", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник движение на участках автодорог было закрыто из-за ограниченной видимости и метели.

По данным Сахалинского УГМС, на юге региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер 9-14 м/с, на побережьях метель и ветер 15-20 м/с, температура составит минус 7-12 градусов.