{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В районе Сахалина открыли движение по автодорогам из-за улучшения метеоусловий

Дороги расчистили после метели

ТАСС, 3 января. Автодороги в Невельском районе Сахалинской области открыты для движения в связи с улучшением метеоусловий, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В связи с улучшением метеоусловий и расчисткой дорог открыто движение для всех видов автотранспортных средств на трех участках автодорог: Невельск - Томари - Аэропорт Шахтерск, Невельск - Шебунино и Невельск - Огоньки", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник движение на участках автодорог было закрыто из-за ограниченной видимости и метели.

По данным Сахалинского УГМС, на юге региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер 9-14 м/с, на побережьях метель и ветер 15-20 м/с, температура составит минус 7-12 градусов.

Теги
РоссияСахалинская область
Во Владивостоке восстановили отопление 10 домов после аварии на теплосетях
К теплоснабжению подключили дома 4, 5а, 6а, 8, 10, 12 на улице Стрельникова, 1,5 6 на улице Крыгина и 10а на улице Самарской
Читать полностью