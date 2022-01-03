Между Сахалином и материком закрыли паромную переправу из-за непогоды

ТАСС, 3 января. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющей остров с материком, закрыта до улучшения погодных условий. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"С 14:00 (06:00 мск) 3 января паромная переправа Ванино - Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении.

Накануне управление со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета сообщало, что 3 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов прогнозируется ночью сильный, днем умеренный снег, на побережье - метель при ветре 15-20 м/с.